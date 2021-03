Ticker: Reaktionen zur Wahl in Wetzlar

Jetzt nochmals in die Speichen greifen, damit Manfred Wagner in eine weitere Amtszeit gehen und begonnene Projekte erfolgreich fortsetzen kann + Aufruf an alle Wählerinnen und Wähler Manfred Wagner auch bei der Stichwahl zu unterstützen + Briefwähler erhalten Unterlagen nach Hause + Auch erstmalig zur Stichwahl Briefwahl möglich + Kann beim Wahlamt beantragt werden.

Koalition hat am Ende des langen Auszähltages leider nur noch 29 Sitze und damit nicht mehr die erforderlichen 30 Mandate, um die Mehrheit im 59-köpfigen Stadtparlament abzubilden + Das aber war das erklärte gemeinsame Ziel von SPD, FW und Bündnis 90/Die Grünen, die seit 10 Jahren zusammenarbeiten + Jetzt werden die Koalitionsfraktionen in ihren Gremien, in der Folge aber auch gemeinsam das weitere Vorgehen abstimmen + Bei 9 Gruppierungen im Stadtparlament und den Herausforderungen (u.a. sozialer Zusammenhalt, frühkindliche Bildung, Stadtentwicklung, Mobilität, Klimawandel, Erhalt Industriestandort, Förderung Ehrenamt), die angesichts der Pandemie eher wachsen werden, muss es das Ziel sein, verlässliche Mehrheiten zu bilden + Die nächsten Tage werden sicher spannend + SPD beansprucht nach parlamentarischem Brauch als stärkste Fraktion das Amt des Stadtverordnetenvorstehers.

14.03.21 - Oberbürgermeister Wagner (SPD) muss in die Stichwahl

Spannend war in Wetzlar am Sonntag auch die Oberbürgermeisterwahl + 49,4 % für Amtsinhaber, OB Manfred Wagner + Tolles Ergebnis für den OB, der in nahezu allen Bezirken gewonnen hat + Bestätigung seiner bisherigen Arbeit + „Starkes Signal“, so titelt die WNZ + Damit bestätigte sich aber die Erwartung, dass es bei einem Feld von 7 Bewerbern wohl zur Stichwahl kommen würde + 6 Gegenkandidaten hatten am Ende in der Summe 204 Stimmen mehr als Manfred Wagner alleine + Michael Hundertmarkt (CDU), 25,91%, steht am 28. März mit Manfred Wagner in der Stichwahl + Alle anderen Kandidaten mit Werten unter 10% weit abgeschlagen.

14.03.21 - Es wird fleißig gezählt

Auszählung Kreistag auf Stadtebene noch nicht abgeschlossen + Auch die Ergebnisse der Wahlen zu den Ortsbeiräten und der Ausländerbeiratswahl folgen + Dank an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die mit ihrem Einsatz die Durchführung der Wahl ermöglicht haben.