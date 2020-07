Ohne Wald können wir nicht leben

Damals schon berichtete der Wetzlarer Revierförster Thomas George, dass die fortschreitenden Veränderungen in unseren heimischen Wäldern durch Klimawandel, Borkenkäfer und Trockenheit der letzten Jahre, massive Schäden im Stadtwald hinterlassen haben.

Ein Beispiel sei die heimische Fichte. Hatte sie vor drei Jahren noch einen Anteil von zehn Prozent, wird sie bis Ende des Jahres nur noch einen Anteil von ein bis maximal zwei Prozent am Stadtwald ausmachen, so George.

Mit diesen doch zum Teil erschreckenden Informationen von unserem Stadtwald, hatten Genossinnen und Genossen die Idee zur Gründung eines überparteilichen Fördervereins für den Wetzlarer Stadtwald.

„Es sollte uns allen ein Anliegen sein die Stadt Wetzlar in Ihren Bemühungen zum Erhalt des Wetzlarer Stadtwaldes zu unterstützen“

Ulrike Göttlicher-Göbel, Vorsitzende des SPD Ortsverein Wetzlar.

Baumpflanzaktionen, Vorträge und geführte Rundgänge durch den, im gesamten 1500 Hektar großen, Stadtwald, sind nur einige Ideen. Der Förderverein soll ein sozialökologisches Bild widerspiegeln und darüber hinaus viele Bürger aus Wetzlar dafür begeistern sich diesem Projekt anzuschließen.

Bedingt durch die Corona Pandemie, musste die für Anfang März geplante Gründungssitzung abgesagt werden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so konnte am 02. Juli 2020 die Gründungsversammlung mit Einhaltung allen vorgegebenen Hygienevorschriften im, treffender konnte es kaum sein, Bürgerhaus Tannenhof in Steindorf durchgeführt werden.

Viele interessierte Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vertreter der heimischen Politik, Vereine und Unternehmen waren anwesend, um über die im Vorfeld vorbereitete Satzung zu sprechen.

Nach kleinen Nachjustierungen in der Satzung konnte im Laufe des Abends ein gemeinsam ausgearbeitetes Papier für den Verein vorgelegt werden. Dieses geht jetzt zur Vorlage bei Behörden und Finanzamt, um die Gemeinnützigkeit und den Eintrag im Vereinsregister zu bestätigen.

Von den anwesenden Bürgern bildete sich eine Leitungsrunde aus 13 Personen, die voraussichtlich im September eine erste Versammlung und die Wahl des Vorstandes für den Verein „Stadtwald Wetzlar e.V.“ durchführen wird.

An dieser Stelle sprechen wir nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten aus, besonders an die Organisation im Vorfeld, maßgeblich durchgeführt von unserer Genossin Ulrike Göttlicher-Göbel und unserem Genossen Günter Schmidt.

Text: Thorsten Dickopf, Pressesprecher SPD Stadtverband Wetzlar