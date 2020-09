Bundestag vergibt Stipendien

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ist ein Deutsch-Amerikanischer Jugendaustausch organisiert vom Deutschen Bundestag und dem Kongress der USA. Für die Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Deutschland übernehmen Bundestagsabgeordnete die Patenschaft. Den jungen Menschen wird durch ein Stipendium ein einjähriger Aufenthalt in den USA ermöglicht. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten leben während des Austauschjahres in Gastfamilien in den USA. Gleichzeitig verbringen junge Menschen aus den USA ein Austauschjahr in Deutschland. Sie lernen den Alltag, die Kultur und die Politik des anderen Landes kennen. Zugleich vermitteln sie ihre Erfahrungen, Werte und Lebensweise aus ihrem Land.

Für das Austauschjahr 2021/2022 endet die Bewerbungsfrist am 11.09.2020. Bewerben können sich alle Schülerinnen und Schüler, die zwischen dem 01.08.2003 und dem 31.07.2006 geboren sind und ihre Schulausbildung am 31.07.2021 noch nicht abgeschlossen haben. Weitere Informationen gibt es unter www.bundestag.de/ppp sowie per Mail unter ppp@bundestag.de.