Digitale Sprechstunde mit Dagmar Schmidt

Zeit fürs Gespräch: Dagmar Schmidt, stellvertretende Sprecherin für Arbeit und Soziales der SPD-Bundestagsfraktion, bietet am Donnerstag, 19.03.2020 um 15:30, eine Facebook-Sprechstunde an. „Die Corona-Krise stellt uns alle vor neue Herausforderungen.“, erklärt Dagmar Schmidt. Um andere nicht zu gefährden und ihren Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus zu leisten, setzt die SPD-Bundestagsabgeordnete auf digitale Angebote.

Ob bei einer Facebook-Sprechstunde, per E-Mail, telefonisch oder per Videoanruf – sie bleibt erreichbar. Nur von persönlichen Gesprächen bittet sie vorerst abzusehen.

Am kommenden Donnerstag, 19.03.2020 bietet die SPD-Bundestagsabgeordnete um 15:30 eine Facebook-Sprechstunde auf ihrer Seite (www.facebook.de/dagmar.schmidt.356) an. Fragen und Anmerkungen können vorab an dagmar.schmidt@bundestag.de geschickt werden oder am Donnerstag live in den Kommentaren gestellt werden.

Wer kein Facebook hat oder sein Anliegen lieber in einem persönlichen Gespräch besprechen möchte, kann sich unter dagmar.schmidt@bundestag.de oder 06441 209 25 22 melden, um einen Telefontermin zu vereinbaren.