Ines Rüffer ist neu im Ortsgericht Dutenhofen

Sie ist die Neue im Ortsgericht Dutenhofen: Ines Rüffer, geb. Agel, wurde in dieses Amt eingeführt. Sie ist die erste Frau in diesem Gremium und folgt auf das ausgeschiedene Mitglied Dieter Agel. Ines Rüffer wurde dem Ortsbeirat von der SPD-Fraktion für dieses Amt vorgeschlagen, nicht zuletzt aufgrund ihrer Fachkompetenz.

Das Foto zeigt die SPD-Fraktion des Ortsbeirats mit Ines Rüffer vor dem Alten Rathaus in Dutenhofen. Von links nach rechts Dr. Sigrid Schmitt, Ines Rüffer, Thorsten Loh und Julian Hahnfeld. „Wir freuen uns, dass Du nun das Ortsgericht tatkräftig unterstützt und wünschen Dir alles Gute für dieses Ehrenamt,“ so Sigrid Schmitt bei Ihren Glückwünschen an Ines Rüffer.