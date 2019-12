SPD-Stadtverband hat neuen Vorstand

In seinem Bericht blickte Wagner auf die vergangenen 12 Monate zurück und lobte die Wetzlarer Genossinnen und Genossen für ihr Engagement.

Besonders der Besuch unserer Familienministerin Franziska Giffey (SPD) zum Jahresempfang des SPD Stadtverbandes sei eine sehr erfolgreiche und gelungene Veranstaltung gewesen, so Wagner.

Mit „Blick in die Zukunft“ setze man in der Stadtentwicklung Akzente. Die Neugestaltung der Bahnhofstrasse und das Projekt Domhöfe, sowie den Neubau der Feuerwache 1 und die Schaffung von sozialem Wohnraum in Wetzlar seien nur einige davon.

Ein zentrales Projekt für die Zukunft wird der Neubau der Hochstraße der B 49 sein. Diese Herausforderung diskutierten die Anwesenden 38 Delegierten der Ortsvereine in der anschließenden Aussprache.

Auch für die zukünftigen Projekte in Wetzlar gilt es für den SPD Stadtverband eine basisnahe und offene Kommunikation mit den Wetzlarerinnen und Wetzlarern zu pflegen.

Mit Blick auf Landesebene gelte es immer wieder deutlich zu machen, dass die schwarz-grüne Landesregierung die falschen Akzente setze und den Städten und Gemeinden nicht den Rahmen gewährleiste, den es zur Ausübung der kommunalen Selbstverwaltung bedürfe. „Dort liegt die Verantwortung für die finanzielle Unterversorgung vieler Kommunen“ hob Wagner hervor.

Allein durch die neugeschaffene Heimatumlage stünden dem Wetzlarer Haushalt rund drei Millionen Euro weniger zur Verfügung.

Mit der Energiewende geht die Landesregierung ebenfalls stiefmütterlich um und bleibt deutlich hinter den eigenen Zielvorgaben aber auch im Vergleich der Bundesländer zurück. Es gelte nicht nur zu reden, sondern zu handeln, so Wagner.

Bei den anschließenden Neuwahlen des Vorstandes wurden Manfred Wagner (Vorsitzender), Martina Heil-Schön und Christopher Bursukis (beide stellvertretende Vorsitzende), Bärbel Keiner (Kassiererin) und Günter Schmidt (Schriftführer) in ihren Ämtern bestätigt.

Neu in den Vorstand gewählt wurde Thorsten Dickopf (Pressesprecher), der seinen Schwerpunkt auf den Ausbau der digitalen Strukturen legen möchte.

Zu Beisitzern wurden Thomas Willführ, Hans Litzinger, Andreas Stahl, Ulrike Göttlicher-Göbel, Olaf Körting, Andrea Volk, Aydin Koray, Peter Pausch und Ulrich Loh gewählt.