Fraktion berät Nachtragshaushalt

Verantwortlich dafür war sicherlich auch, die übersichtliche Form, in der die wichtigsten Zahlen und Fakten bereits in schriftlicher Form präsentiert wurden.

Insgesamt sei es gelungen, die langfristigen Verbindlichkeiten seit dem Höchststand von 2018 um über 30 Millionen Euro zu reduzieren. Zählt man die in der Verantwortung von Kratkey als Kämmerer von 70 Millionen Euro auf null reduzierten Kassenkredite hinzu, sei es gelungen über 100 Millionen Euro an Schulden abzubauen.

Wichtig sei hierbei, dass gleichzeitig mutig investiert wurde. „Wobei man den Neubau einer Feuerwehrwache für 30 Millionen Euro sicherlich eher wahrnimmt, als die an vielen Stellen in der Stadt vorangetriebene Kanalsanierung“, so Kratktey.

Große Projekte wie die Sanierung des Hauses der Jugend in der Altstadt gehörten zu den Investitionen, die sich nun mit größeren Summen abbildeten als zunächst geplant. Die Maßnahme sei aber alternativlos, so war man sich in der Fraktion einig. Schließlich gehöre das Objekt der Stadt und diese sei hiermit in der Verantwortung. Gleichzeitig gebe es dort keine vernünftigen Alternativen, um der Jugend ein räumliches Angebot inklusive attraktivem Außengelände zu machen.

Und so blieb am Ende viel Lob für den Nachtragshaushalt, der mit mutigen Investitionen bei solider Finanzierung ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Haushaltsführung der letzten Jahre darstellt.