Ehrung für Gudrun Kräuter

"Du bist die gute Seele des Ortsvereins", brachte Kunz es in ihrer Gratulation auf den Punkt und erinnerte an die politische Situation vor 40 Jahren, die unter anderem geprägt war, durch die Diskussion um den Nato-Doppelbeschluss. Gudrun Kräuter erinnerte sich, dass insbesondere die Persönlichkeit eines Helmut Schmidt ein Grund für ihren Eintritt in die SPD gewesen sei. Nach einer Zeit als Hospitantin auf der Liste der SPD für den Ortsbeirat sei sie dann beigetreten und blieb dem Gremium mit einer Unterbrechung über Jahrzehnte treu.

"Dass Du als Person für die Menschem in Steindorf eine wichtige Größe im Ortsbeirat gewesen bist, haben wir bei der letzten Wahl auch im Ergebnis verzeichnen müssen", erinnerte Körting an Verluste in der Wählergunst. "Dies ist ein Kompliment für Deine jahrzehntelange Leistung und zeigt, dass man so wichtige Persönlichkeiten wie Dich nicht einfach ersetzen kann. Du bist immer da, wenn es etwas zu tun gibt. Du fragst nicht, sondern nimmst die Sachen in die Hand, wie zuletzt beim Jahresempfang im Tannenhof", lobte Körting das ungebrochene Engagement der Geehrten. Im Namen der Partei übergaben Kunz und Körting dann die Urkunde, Blumen und eine Flasche Wein als Anerkennung für das große, jahrzehntelange Engagement von Gudrun Kräuter.