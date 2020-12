Steindorfer SPD unterstützt Gastronomie

Zur Ziehung der Gewinner war nun Oberbürgermeister Manfred Wagner im Ortsteil zu Gast und beteiligte sich gerne an der gelungenen Aktion.

„Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten, worüber wir uns sehr freuen. Wir hoffen jetzt, dass nicht nur die Gewinner unsere Restaurants in der Krise unterstützen, damit wir in besseren Zeiten alle dort wieder gemütlich zusammensitzen können“, fasste Ortsvereinsvorsitzender Olaf Körting (rechts im Bild) die Idee hinter der Weihnachtsverlosung zusammen. Die Gutscheine werden in diesen Tagen von Mitgliedern des Ortsvereins an die Gewinner übergeben.