Digital durch die Pandemie

Die Corona-Pandemie wirkt wie eine Lupe - sie schärft den Blick für das, was gut ist und das, was besser werden muss. Vieles ist möglich, was wir vorher für undenkbar gehalten haben - auf der Arbeit und im Privaten: Mobiles Arbeiten, Online-Sportkurse, digitale Spieleabende mit der Familie. Aber digitale Teilhabe hat auch ihre Grenzen.

Als solidarische Gesellschaft müssen wir uns fragen: Was braucht die oder der Einzelne, um weiterhin gut in der Schule, bei der Arbeit und in der Freizeit dabei sein zu können. Dabei geht es nicht nur um Ausstattung und Infrastruktur, sondern auch um Daten- und Arbeitsschutz. Es geht aber auch darum, dass sich ältere und chronisch kranke Menschen nicht aus Angst vor einer Infektion immer stärker in die häusliche Isolation ziehen. Wenn wir Infektionsketten zuverlässig nachverfolgen und unterbrechen können, geben wir auch ihnen ein Stück Freiheit zurück.

Die SPD-Bundestagfraktion ist überzeugt, dass eine sichere und vertrauenswürdige App hier einen wichtigen Beitrag leisten kann. Über diese App wurde viel berichtet und diskutiert. Viele Menschen machen sich Sorgen überwacht zu werden, haben Angst vor Missbrauch. Das sind berechtigte Fragen, die wir gerne mit Ihnen erörtern. Zugleich möchten wir Ihnen Ideen und Vorhaben der SPD-Bundestagsfraktion vorstellen.

Wir laden Sie zu dieser Videokonferenz ein und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Die Anmeldedaten für die Online-Veranstaltung erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung. Fragen können vorab per E-Mail an dagmar.schmidt@bundestag.de geschickt werden oder im Laufe des Abends in der Videokonferenz gestellt werden.

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.spdfraktion.de/termine/2020-07-06-digital-corona-pandemie