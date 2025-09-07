Mehr Sitzgelegenheiten für Münchholzhausen – Gemeinsam für ein lebendiges Dorfleben

Der SPD-Ortsverein Münchholzhausen setzt sich dafür ein, neue Bänke in und um unseren Ort zu schaffen – für mehr Lebensqualität, für Begegnungen und als Beitrag zu einer älter werdenden Gesellschaft.

Münchholzhausen ist ein wunderschöner Ort im Welschbachtal, der zum Spazieren, Verweilen und Begegnen einlädt. Doch wer unterwegs eine Pause einlegen möchte, merkt schnell: Es fehlen Sitzgelegenheiten an vielen Stellen, wo sie dringend gebraucht würden.

💡 Deine Ideen sind gefragt!

Wo fehlen Sitzmöglichkeiten? Wo würdest du gerne eine Pause machen? Sag es uns!

Schick uns bis zum 31. Oktober 2025 deinen Vorschlag mit Standortbeschreibung und Kontaktdaten an:

📧 muenchholzhausen@spd-wetzlar.de

Eine Karte von Münchholzhausen hilft dir bei der Orientierung – hier geht es zum Download.

🏛️ Was passiert mit deinen Vorschlägen?

Wir prüfen gemeinsam mit der Stadt Wetzlar, welche Standorte geeignet sind und welche Bänke den Anforderungen entsprechen. Sobald es Neuigkeiten gibt, halten wir dich auf dem Laufenden.

💰 Und die Finanzierung?

Die SPD Münchholzhausen übernimmt bereits eine Bank – für weitere suchen wir gemeinsam mit euch nach Sponsoren. Denn: Dieses Projekt lebt vom Miteinander.

Wir freuen uns auf deine Unterstützung – für ein noch lebenswerteres Münchholzhausen!

Deine SPD Münchholzhausen