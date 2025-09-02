Tag der offenen Tür - Zu Besuch bei der Polizei Wetzlar

Zum Tag der offenen Tür präsentierte sich die heimische Polizei auf dem Gelände des neuen Gebäudes in der Sportparkstraße in Wetzlar.

Von der Hundestaffel bis zur Verkehrspolizei waren die verschiedenen Abteilungen zu erleben und boten viele Angebote zum Mitmachen und Erleben an. Insbesondere zahlreiche Familien mit Kindern nutzten gerne das Angebot, um sich zu informieren und das neue Gebäude besichtigen zu können. Mit dabei waren auch die heimische Landtagsabgeordnete Cirsten Kunz, Oberbürgermeister Manfred Wagner und die Stadtverordneten Ingeborg Koster, Andrea Volk und Olaf Körting. In seinem Grußwort bedankte sich Wagner bei den Einsatzkräften für ihren nicht immer einfachen Einsatz für unsere Gesellschaft und den wichtigen Beitrag der „Blaulichtfamilie“ insgesamt, der unseren Alltag sicherer macht.