Generationenwechsel beim SPD Ortsverein Wetzlar – Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen

Der SPD-Ortsverein Wetzlar hat am 4. Juli 2025 im Nachbarschaftszentrum Westend seine Jahreshauptversammlung abgehalten – inklusive Neuwahlen des Vorstandes.

Die bisherige Doppelspitze, bestehend aus Dr. Ulrike Göttlicher-Göbel und Thorsten Dickopf, blickte dabei gemeinsam auf die vergangenen zwei Jahre der Vorstandsarbeit zurück.

Dr. Ulrike Göttlicher-Göbel, die den Ortsverein über zwei Jahrzehnte als Vorsitzende geführt hat, trat aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an. In ihrer Rede dankte sie den Mitgliedern für das Vertrauen und die langjährige Unterstützung. Für ihr außergewöhnliches Engagement wurde sie von der Fraktionsvorsitzenden der SPD Wetzlar im Stadtparlament, Sandra Ihne-Köneke, in einem persönlichen Grußwort gewürdigt.