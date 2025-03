Ausbau der Lahnpromenade hat mit dem 1. Bauabschnitt begonnen

Ziel ist es, eine durchgängige Uferpromenade zwischen Lahngärten und Freibad zu schaffen, damit Fußgänger und Radfahrer dem Verlauf der Lahn folgend den Weg in Richtung Innenstadt nehmen können.

Die positiven baulichen Veränderungen im Bereich der Bahnhofstraße sind unter anderem durch die neuen Kranhäuser inzwischen weithin sichtbar. Die Gestaltung der Außenbereiche in diesem Areal soll nun folgen.

Sitzstufen am Wasser und ein „Lahnbalkon“ werden zum Verweilen einladen

Bisher war an vielen Stellen zu wenig Platz für eine gemeinsame Nutzung. Im Bereich des Bootshauses führte darüber hinaus die bisherige Route von der Lahn weg. Besonders für Radfahrer gestaltete sich der weitere Verlauf schwierig. Ab Querung der Brückenstraße musste man sein Rad schieben, wenn man sich regelkonform bis zur Rückführung an die Lahn auf Höhe des Freibades fortbewegen wollte. Dort erst führte der Radweg wieder am Fluss entlang weiter.

Dies soll in Zukunft anders sein. Denn die neue Route führt hinter der Drogerie Müller wieder zum Fluss. Von dort wird es weiter unter der Brücke hindurch eine Verbindung bis zum neuen Naturfreibad an der Lahn geben.

Freuen dürfen sich Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen über großzügig angelegte Wege. Auf Höhe der Kranhäuser wird Ankommende zukünftig eine Willkommensstation erwarten. Im weiteren Verlauf sind Sitzmöglichkeiten und ein Wasserspiel geplant. Bäume werden im Sommer Schatten spenden.

Von der Bahnhofstraße kommend wird in der Verlängerung der Eduard-Kaiser-Straße zukünftig eine verkehrsberuhigte Zone den Raum prägen. Vor der dortigen Gastronomie entsteht nun eine große Terrassenfläche im öffentlichen Raum, die über einen barrierefreien Zugang den Weg zur Lahn öffnet. In diesem Bereich weitet sich die Uferpromenade auf bis zu 16 Metern und gibt somit Raum zum Flanieren und Genießen. Sitzstufen am Wasser und ein "Lahnbalkon" laden zum Verweilen ein.

Über diese Neuerungen können sich Besucher wie Wetzlarer schon bald gleichermaßen freuen.