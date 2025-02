Es braucht sachliche Debatten statt Scheinlösungen

Scheindebatten der AfD verzögern Sitzungen und verhindern, dass wichtige Tagesordnungsthemen behandelt werden können

Vieles ist geregelt für die Sitzungen des Kreistags, zum Beispiel, dass die Sitzungen an Montagen stattfinden und nicht länger als 17.30 Uhr dauern. Ziel ist es, Planbarkeit herzustellen.

Damit klar ist, wie lange die Kinderbetreuung organisiert werden muss, damit klar ist, dass pflegebedürftige Angehörige pünktlich versorgt werden können, und damit diejenigen, die sich nicht nur ehrenamtlich im Kreistag einsetzen, sondern auch in den Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretersitzungen im Heimatort, dort pünktlich erscheinen. Denn auch diese Gremien tagen gerne einmal montags.

Und weil der Kreistag in sehr großen Teilen von Ehrenamtlichen getragen wird, waren sich die demokratischen Fraktionen in der Vergangenheit darüber einig, keine allzu strengen Redezeitregelungen einzuführen – anders als im Hessischen Landtag oder im Deutschen Bundestag. Dort hat man zum Teil nur zwei oder drei Minuten Zeit, das Wichtige auf den Punkt zu bringen; 10-minütige Reden sind die Ausnahme. Im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises gelten diese strengen Regeln nicht. Das führt dazu, dass manch einer die Redezeit ausreizt. Besonders bedauerlich wird es, wenn diese nicht einmal dazu genutzt wird, um in der Sache nach vorne zu kommen, sondern alleine dafür, Mitglieder des Kreistags anzugreifen und zu diffamieren, Unwahrheiten zu behaupten und auf Scheinlösungen zu pochen, die eben keine Lösungen sein können.