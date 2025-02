Standpunkt der SPD-Fraktion Wetzlar 2025-1

Wir stehen an einem Wendepunkt, gesellschaftlich, politisch und ökologisch. Diese Bundestagswahl wird richtungsweisend für die Zukunft. Mit Ihrer Stimme geben Sie ein Votum ab. Die SPD steht für soziales Miteinander, wirtschaftlichen Erfolg und ökologisches Handeln. Diese drei Faktoren gehören zusammen.



Deutschland spielt eine entscheidende Rolle in und mit Europa in der Welt. Dies sollten wir uns nicht kleinreden lassen. Wir profitieren von einem starken Europa, wirtschaftlich, kulturell und sozial.



Innere und äußere Sicherheit ist ein großes Thema, das viele Menschen beschäftigt. Es war Olaf Scholz, der im Frühjahr 2022 ein zusätzliches Verteidigungsvolumen von 100 Milliarden ausgerufen hat. Fakt ist: Die zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben wurden davor in 16 Jahren CDU-Regierung nicht erreicht. Ein verteidigungsstarkes Europa ist unerlässlich für unserer aller Sicherheit.