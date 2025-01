SPD-Fraktion diskutiert aktuellen Haushalt

Es ist gute Tradition, dass die SPD-Fraktion immer im Vorfeld eines zu verabschiedenden Haushaltes zu einer ausführlichen Aussprache zusammenkommt. Um dies in Ruhe tun zu können, traf man sich wie in der Vergangenheit in der Sportschule in Grünberg. An zwei Tagen wurde dort das Zahlenwerk gemeinsam mit Kämmerer Jörg Kratkey und Oberbürgermeister Manfred Wagner diskutiert.

Mit einem Volumen von gut 200 Millionen und einem Überschuss von rund einer Millionen Euro ist die Finanzplanung der Stadt ausgeglichen, eine Ausnahme in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie der Kämmerer zu Beginn der Aussprache feststellte. „Im Lahn-Dill Kreis gibt es zwei Kommunen, denen das gelungen ist“, ordnete Kratkey das Ergebnis ausführlicher Beratungen innerhalb des Rathauses ein. Alle anderen Kommunen unseres Landkreises müssen also über den Griff in die Rücklagen der vergangenen Jahre ihre Haushalte ausgleichen, Steuern erhöhen oder Schulden machen, um die Ausgaben des Jahres 2025 zu finanzieren.