Wetzlar steht an der Seite der Beschäftigten von Edelstahl

Einerseits wurde der Abbau von Personal ausgerufen und Ausbildungsaktivitäten wurden in Frage gestellt, zugleich aber auch um neue Kräfte geworben, weil die vom Management er­wartete Unternehmensleistung mit dem verschlanktem Personalkörper nicht erreichbar war. Im letzten Frühjahr verkündete Voest Alpine, sich von dem Wetzlarer Hersteller von hoch­wertigen Spezialstählen trennen und einen strategischen Über­nehmer gewinnen zu wollen.

Ob dies mit dem Münchner Beteiligungsunternehmen Mutares wirklich gelungen ist und ob der Unternehmensstandort mit seinen engagierten Mitarbeitenden weiterentwickelt wird, muss abgewartet und mit einem Fragezeichen versehen werden.

Für Manfred Wagner, Wetzlars Oberbürgermeister, gilt aber der von Voest formulierte Anspruch weiter, den man mit der Vokabel „strategischer Partner“ manifestiert hat, Denn auch, wenn man in Wetzlar keinen Briefkasten mehr haben wird, wird man Mitverantwortung haben für das, was zukünftig am Standort passiert. Das muss Voest Alpine wis­sen, so der OB.

„Für die Stadt kann ich mit Nachdruck unterstreichen, dass wir ein hohes Interesse am Fort­bestand des Stahlwerkes und seinen Arbeitsplätzen haben“, merkte Manfred Wagner an. Zugleich sprach er einmal mehr die Erwartung aus, dass Mutares auch gegenüber der Stadt endlich deutlich macht, wie die weiteren Vorstellungen aussehen. „Und wenn sie geeignet sind, den Standort zu sichern und weiter auszubauen, dann würden wir das sicher gerne begleiten.

Doch wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist es auch die Aufgabe eines Wetzlarer Oberbürgermeisters, die Stimme klar und deutlich zu erheben. Und das werde ich tun.“