Die Entwicklungen bei Conti und Edelstahl haben nach wie vor die volle Aufmerksamkeit

Wissen die, was sie tun, zu­mal Wetzlar mit seinen „Köpfen“ für viele Entwicklungen, auf die Conti gesetzt hat, von zentra­ler Bedeutung ist. So auch für das Projekt des autonomen Fahrens von LKW in den USA. Anders als die Konzernzentrale es gerne darstellen will, macht die Fach­presse darauf aufmerksam, dass die Entwicklungen für das „Ge­hirn“ der autonomen Lösung in Wetzlar zu Hause sind und man die zu verlieren droht.

Doch die Reaktion aus Wetz­lar ist nicht nur in der Conti­-Welt angekommen, weiß der OB auch als Reaktion auf das klare Be­kenntnis der Stadt zu dem Werk in Wetzlar und seinen Beschäf­tigten. Das ist wichtig und gut so. Die Stadt werde auch weiter­hin ihr Gewicht in die Waagscha­le werfen, um alles dafür zu tun, damit die hoch qualifizierten Arbeitsplätze des Zuliefererbe­reichs für die Automobilindust­rie erhalten bleiben. Dazu sei er, so Wagner, nicht nur mit der Be­legschaft und der IG Metall im permanenten Austausch, son­dern auch mit dem hessischen Wirtschaftsministerium, aber auch Vertretern von Conti.

Fortsetzung folgt.