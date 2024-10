Wetzlar ein starker Wirtschaftsstandort

Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist in aller Munde. „Neue Hoffnung, aber (noch) kein Sommermärchen – Deutsche Wirtschaft arbeitet sich langsam aus der Krise“, so war das Ifo-Institut im Juni zu vernehmen.

So hat Leica Microsystems, das vor einigen Wochen auf 175 Jahre Mikroskopie blicken konnte, in den zurückliegenden Jahren nachhaltig in die Weiterentwicklung des Werkes in der Ernst-Leitz­Straße investiert. Das neue Entwicklungs- und Konstruktionszentrum ist Ausdruck der von Innovationen geprägten Firmenkultur.

Die neuen Räume sind auf Wachstum ausgelegt und ein weiterer Meilenstein in der Modernisierung der Firmenzentrale in Wetzlar. Leica Microsystems gehört zum amerikanischen Danaher­Konzern, dessen Spitze um CEO Rainer Blair sich gemeinsam mit Dr. Annette Rinck, der Präsidentin von Leica Microsystems, sehr positiv zur Zukunft des Unternehmens in Wetzlar geäußert hat.

Die ZEISS Halbleitertechniksparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) hat in der Gloëlstraße mehr als 3.000 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche erschlossen. Eine Erweiterung, die ergänzend zu dem Neubau der Multifunktionsfabrik im Wetzlarer Dillfeld stattfindet.

ZEISS reagiert damit verstärkt auf die dynamische Digitalisierung, die mehr Produktionskapazitäten für die Halbleiterfertigung benötigt.

Der Flächenerweiterung am Standort in der Gloëlstraße geht der Neubau einer Betriebsstätte des Unternehmens Hensoldt in der Wetzlarer Spilburg voraus. Hensoldt war bisher auch in der Wetzlarer Innenstadt etabliert. Die Aktiengesellschaft – der Bund hält mehr als 25% der Anteile – hat inzwischen ihr neues Produktions- und Verwaltungsgebäude in Betrieb genommen. Hexagon hat in der SiegmundHiepe­Straße eine smarte Fabrik geschaffen und produziert digital und nachhaltig extrem genaue Messgeräte. Viaoptik hat in der Spilburg erst kürzlich eine neue Produktionshalle in Betrieb genommen, Oculus bereitet aktuell die Erweiterung des Standortes in Münchholzhausen vor.