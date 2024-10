Udo Bullmann Koordinator des Entwicklungsausschusses des S&D

Die hessischen Kommunen klagen über knappe Kassen. Gleichzeitig hat die Bundesregierung wegen des Spardiktats von Finanzminister Lindner (FDP) die Entwicklungshilfe um 937 Millionen Euro gekürzt. Dies ist kurzsichtig und wird uns vor Herausforderungen stellen. Je­ der Euro, den wir weniger investieren, wird in Gestalt neuer Probleme auf uns zurückkommen. Die unsinnige Schuldenbremse muss weg.

Armut, Hunger und globale Ungleichheiten müssen in allen Bereichen bekämpft werden – vom Bildungsbereich über die Gesundheitsfürsorge bis hin zu wirtschaftlichen Initiativen und Handelsabkommen. Entwicklungspolitik darf auf keinen Fall als “Nice­to­Have” betrachtet werden.

Auch vor Ort gibt es engagier­te Menschen, die sich in vielerlei Hinsicht für ein Leben in Menschenwürde weltweit einsetzen. Ein schönes Beispiel ist der Welt­ laden in Wetzlar in der Krämerstraße, in dem 18 Menschen ehrenamtlich faire Produkte verkaufen und wichtige Bildungsarbeit leisten; ihnen und allen anderen, die sich in unserer Gesellschaft engagieren, gilt meine höchste Anerkennung und mein Respekt.

Allein eine gerechte, soziale und nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe kann mehr Fortschritt und Stabilität für uns in Europa und für unsere Partnerländer im Globalen Süden bringen und Fluchtursachen entschieden begegnen.

S&D (Socialists & Democrats)

Das Sekretariat (die Zentralverwaltung) der S&D Fraktion hat seinen Sitz im Europäischen Parlament im Herzen von Brüssel. 250 Mitarbeiter und Mitarbeite­ rinnen mit multikulturellem Hintergrund aus den 27 Mitgliedsstaaten und von weiter her unter­ stützen mit viel Engagement die Arbeit der Mitglieder und allgemein das Funktionieren der Sozialdemokratischen Fraktion.

Das Sekretariat hat drei wichtige Aufgaben:

Beratung in politischen Fragen, Bereitstellung von Informationen, und Recherchetätigkeiten zur Unterstützung der politischen Entscheidungsfindung

Unterstützung bei der Erarbeitung politischer Strategien und bei politischen Verhandlungen