Unterstützung für Kommunen bei Ausbildung im Bereich Kinder- und Jugendhilfe

Auch die Stadt Wetzlar nutzt diese Art der Ausbildung, um dem Fachkräftemangel in den Kitas zu begegnen und neue Fachkräfte zu gewinnen. Da­ für braucht es gute Ausbildungs-­ und Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher. Erst mit ausreichend Personal in den Kitas sind gute Arbeitsbedingungen gegeben. Gut ausgebildetes Fachpersonal ist eine Grundvoraussetzung, um junge Menschen in dieser besonderen Lebenslage und Situation bestmöglich in ihrer Entwicklung begleiten und fördern zu können.

Aber nicht nur in den Kitas drückt der Personalmangel auf die Kommunen. Auch in der Kin­ der­ und Jugendhilfe ist der Fachkräftemangel inzwischen enorm. Hinzu kommt, dass die Inobhutnahmen durch die Jugendämter in den letzten Jahren stark angestiegen sind.

Im letzten Berichtszeitraum stiegen die Fälle von Kindeswohlgefährdungen um ganze vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der daraus resultieren­ de Platzmangel führe dazu, dass Kinder immer häufiger weiter weg von ihrem Wohnort unter­ gebracht werden müssen. Dies macht eine schwierige Situation noch schwerer.

Der SPD-­Landtagsfraktion geht es dabei auch um die Kommunen. Nicht nur die Heimerziehungskosten steigen stetig an. Auch geeignetes Fachpersonal ist schwer zu finden. Deswegen wollen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Wiesbadener Landtag dazu beitragen, mehr Fachpersonal zu gewinnen, indem die Praxisintegrierte Ausbildung auch in stationären und teilstationären Einrichtungen gefördert wird. Die Kommunen werden durch die Förderung entlastet und in Hessen wird ein attraktives Angebot für junge Menschen geschaffen, sich für diesen Ausbildungsberuf zu entscheiden. Ziel ist es, den Schutz und die Förderung von Kindern und Jugendlichen langfristig zu stabilisieren und auszubauen.