100 Jahre SPD Ortsverein Dutenhofen

Am 23. Mai feierten die Sozialdemokraten ihr Jubiläum im „Anker“ am See

Im tollen Ambiente des festlich geschmückten Festzeltes am Dutenhofener See feierte der SPD-Ortsvereine Dutenhofen unter der fulminanten musikalischen Begleitung des „Driedorfer Musikvereins“ mit etwa 100 geladenen Gästen sein 100-jähriges Bestehen.

In Vertretung der erkranken Ortsvereinsvorsitzenden Dr. Sigrid Schmidt begrüßte 2. Vorsitzender Thorsten Loh zahlreiche Ehrengäste, an ihrer Spitze die in Dutenhofen heimische SPD­Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt und den Vorsitzenden des SPD Stadtverbands Wetzlar, Oberbürgermeister Manfred Wagner. Ebenso den SPD­Landratskandidaten Frank Inderthal, die Landtagsabgeordneten Cirsten Kunz und Stephan Grüger, den Hess. Staatsminister a.D. Gerhard Bökel und die ehemalige Kreistagsvorsitzende Helene Hilk sowie Abordnungen der örtlichen Vereine und Parteifreunde der Wetzlarer Ortsvereine. Zahl­ reiche Bürgerinnen und Bürger Dutenhofens waren zu Gast.

Grüße und Glückwünsche des SPD­Unterbezirks Lahn/Dill und des Wetzlarer SPD­Stadtverbands überbrachten MdB Dagmar Schmidt und OB Manfred Wagner.

In der dann folgenden Festansprache erinnerte Ehrenvor­ sitzender Ulrich Loh, dass sein Vater Wilhelm Loh 1924 zu den Gründern des SPD­Ortsvereins Dutenhofen gehörte. Er war es auch, der nach dem Krieg die SPD in Dutenhofen wieder auf­leben ließ. Mit anderen überlebenden Sozialdemokraten hatte er einen großen Anteil daran, dass viele Heimatvertriebene in Dutenhofen aufgenommen und integriert wurden, oft gegen örtliche Vorbehalte.

Es kam dann in der Gemeinde Dutenhofen zu einer politischen Zusammenarbeit zwischen der SPD und den Heimatvertriebenen, die von 1952 bis 1976 als selbständige Partei (BHE) mit den Sozialdemokraten koalier­ ten. In diesen Jahren wurden in Dutenhofen, auch gegen manche Widerstände, fortschrittliche und zukunftsweisende Maßnahmen durchgesetzt, die den Grundstock für die heutige her­ vorragende Infrastruktur des Wetzlarer Stadtteils gelegt haben. Als „lebendiger Ortsverein“ haben die Dutenhofener Sozialdemokraten in den zurückliegen­ den Jahren unterschiedliche Aktivitäten entwickelt. Einige da­ von trug Ulrich Loh vor. 1968wurde ein Film über das Leben und Wohnen in Dutenhofen gedreht und von 1978 – 2017 wurden jährlich Informationsfahrten durchgeführt u.a. in die Landtage Wiesbaden, Düsseldorf, Erfurt, den Bundestag, das Europaparlament, die Gedenkstätte Point Alpha und den Frankfurter Flughafen. Außerdem führt der Ortsverein Ortsbegehungen und jährliche Vereins­ und Bürgergespräche durch.

Nach der Festansprache stellte sich Landratskandidat Frank Inderthal in einem von Sibille Hornivius geführtem Interview Fragen zu seinem persönlichen Werdegang wie auch zu seinen Einstellungen und Zielen.

Als Höhepunkt der Festveranstaltung verlieh dann Land­ rat Wolfgang Schuster Ulrich Loh die Willy­Brandt­Medaille für sein Lebenswerk. Dabei hob er das ehrenamtliche Engagement des Ehrenvorsitzenden hervor, der inzwischen 59 Jahre Mitglied der Partei ist, 50 Jahre dem SPD­ Ortsvereinsvorstand angehörte, davon 42 Jahre als 1. Vorsitzender. Ebenfalls 42 Jahre war er Ortsvorsteher seines Heimatortes Dutenhofen.

Mit einem gemeinsamen Essen klang die Festveranstaltung mit weiteren volksmusikalischen Darbietungen des sehr motivierten Driedorfer Musikvereins aus.