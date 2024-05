Verteidigungsminister Boris Pistorius auf dem Jahresempfang der SPD Wet: „Wir Demokraten sind die Mehrheit – lassen Sie uns daran arbeiten, dass das so bleibt!“

In einer „unchristlichen“ Zeit sei Pistorius in sein Amt gekommen, erinnerte Wagner und nahm Bezug auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den nach dem barbarischen Überfall der Hamas auf Israel neu entflammten Nahostkonflikt. Der Verteidigungsminister mache seit seinem Amtsantritt im Januar 2023 klar, „was Zeitenwende bedeutet“, so Wagner. Gleichzeitig sehe sich das Land auch Angriffen von innen ausgesetzt, wenn Wahlkämpfer in diesen Tagen körperlich attackiert werden. Und so forderte Wagner auf „Europa am 9. Juni nicht denen zu überlassen, die es abschaffen wollen.“

Landratskandidat Frank Inderthal erinnerte in seinem Grußwort an die Todeslisten, die Extremisten erstellt hatten, auf denen sich auch heimische Politiker wie Landrat Wolfgang Schuster befanden. „Die Bedrohung ist real. Auch mir schreiben Menschen auf den sozialen Kanälen nicht nur Komplimente“, so Inderthal und appellierte angesichts der offenen Bedrohung: „Lasst uns zusammenstehen!“

Und dann war der da, auf den alle gewartet hatten: Im zügigen Schritt ging es für Boris Pistorius vom Auto in den Saal. Die obligatorischen Fotos vor der Halle wurden fast im Laufen geschossen. Der Mann, der gerade aus den USA kam, hatte offensichtlich keine Zeit zu verlieren.

Und doch lautete sein erster Satz: „Ich freue mich hier zu sein.“ Keine Phrase, wie er klarstellte: „Politik wird erlebbar, wo Menschen leben. Die leben nicht in einem Land, sondern in ihrer Stadt, zum Beispiel hier in Wetzlar.“ Noch heute freue er sich als ehemaliger Osnabrücker Oberbürgermeister, wenn ihn Menschen in seiner Heimatstadt als Bürgermeister ansprechen würden. Demokratie wachse von unten, so der Minister.