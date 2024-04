Podiumsdiskussion "Wieviel Europa steckt in Mittelhessen?" - Der Austausch zwischen den Menschen ist mit Geld nicht zu bezahlen

Auf die wirtschaftliche Bedeutung der Europäischen Gemeinschaft ging der Lahnauer Unternehmer Oliver Brückmann ein, in dessen Betrieb über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich auf die Vorteile eines geeinten Europas vertrauen könnten. Diese seien der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. Es sei unvorstellbar im heutigen Tempo Waren zu beziehen, wenn es die früheren Zollvorschriften innerhalb Europas noch geben würde. Auch Überweisungsgebühren hätten sich beispielsweise radikal reduziert. Alle diese Kostenfaktoren machten sich auch bei den Endprodukten bemerkbar. Die Vorteile kämen somit allen zugute. „Wer uns Europa nimmt, nimmt uns auch diesen Wohlstand. Dafür lohnt es sich zu streiten“, so Brückmann.

Einen oft genannten Kritikpunkt nahm der Solmser Bürgermeister und Landratskandidat Frank Inderthal auf: Europäische Rechtsvorschriften seien an vielem Schuld. Inderthal, der auch in seiner vorherigen beruflichen Tätigkeit 16 Jahre im Bereich der Verwaltung mit EU-Recht zu tun gehabt hatte, trat dieser Behauptung entgegen. Die EU sei häufig gar nicht schuld. Vielmehr gebe es in Deutschland zu den europäischen Regelungen noch Bundes- und Landesgesetze, die in Kombination für Überlastungen und Probleme sorgten. Europäische Partnerländer machten es an vielen Stellen vor, wie dies besser gehe und ergänzte: „Wir sollten uns immer bewusst machen, dass die EU uns Frieden gebracht hat. Dies sollten wir wieder stärker in den Fokus nehmen“. Wichtig sei, dass die Menschen sich begegneten, erinnerte er an eigene Erfahrungen.