Das Bahnhofsquartier und das Lahnufer - Auftakt für den Stadtentwicklungsprozess in der Innenstadt bildet das Innenstadtentwicklungskonzept (ISEK)

In einer kleinen Artikelserie in den nächsten Ausgaben der Wetzlarer Nachrichten möchten wir über den Stadtumbauprozess im Bahnhofsquartier und am Lahnufer berichten und einen Ausblick auf die noch ausstehenden Planungen und Maßnahmen geben. Zunächst möchten wir an die Ausgangssituation Anfang der 2010er Jahre erinnern. Auftakt für den Stadtentwicklungsprozess in der Innenstadt bildet das Innenstadtentwicklungskonzept (ISEK), das die Stadtverordnetenversammlung im November 2012 beschlossen hat. Für die künftige Stadtentwicklung der Wetzlarer Innenstadt wurden im ISEK folgende Leitlinien benannt:

Wir setzen auf Optik, Bildung und Technologie

Wir leben an Lahn und Dill

Wir fühlen uns wohl in vitalen Stadtquartieren (ISEK 2012, Seite 50)

Eine wichtige Erkenntnis im ISEK war, dass insbesondere in den Bereichen um die Bahnhofstraße und dem Karl-Kellner-Ring städtebauliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um einer Fortschreitung des Leerstandes im Einzelhandelsbereich und im Gewerbe entgegenzuwirken. Zur damaligen Zeit verzeichnete das Bahnhofs­-Quartier einen hohen Leerstand. Es standen damals das Kaufhaus Mauritius, große Teile des damaligen Einkaufzentrums Lahnhof, Teile des Einkaufszentrums Coloraden (heute Herkules), das ehemalige H&M (heute Stadtbibliothek) sowie das ehemalige Kino Royal leer, um nur die größten leer stehenden Immobilien zu benennen. In den vermieteten Bereichen etablierten sich zunehmend sogenannte Ein-Euro-Shops, Handy-Läden und Sportsbars. Im Rahmenplan Bahnhofstraße wird die damalige Situation in der Bahnhofstraße wie folgt beschrieben:

„Eine der am markantesten auftretenden Nutzungsformen ist allerdings der Leerstand, der sich durch das gesamte Gebiet zieht und viele Gebäude und Straßen betrifft. Dieser Leerstand sorgt für eine unangenehme Atmosphäre und wirkt störend. Durch den Leerstand fehlen weiterhin belebende Elemente, die Kunden in die Bahnhofstraße ziehen und diese so lebendig und attraktiv werden lassen“ (Rahmenplan Bahnhofstraße, Seite 51).