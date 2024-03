1250 Jahre Münchholzhausen - Karneval, Akademischer Abend, Festwochenende mit Dorf-Olympiade, Kirmes

2024 also jährt sich diese Nennung nun schon zum 1250. Mal – und das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Die nächste Ver-anstaltung ist der Akademische Abend am 20. April im Bürgerhaus Münchholzhausen – ausgetragen vom Gesangverein Concordia. So wird neben den Festreden auch der Chorgesang nicht zu kurz kommen.

Denn wie vielen bekannt ist, ist Münchholzhausen nicht nur eine Handballhochburg, sondern ebenso bekannt für seine Gesangvereine. Und weil man in „Schlitz“ gerne zweimal feiert, geht es am 21. April dann mit dem Frühschoppen im Bürgerhaus weiter. Selbstverständlich mit der Münchholzhäuser Blaskapelle.

Sportlich wird es dann in den Sommermonaten: Am Wochenende vom 21. bis 23. Juni finden die Ortssporttage mit Dorf-Olympiade statt. Zentrale An-laufstelle ist der Sportplatz in der Schulstraße. Daneben wird es noch über den ganzen Ort ver-teilt Möglichkeiten geben, am Vereinssport teilzunehmen – Schützenverein und Tennisclub sind hier beispielhaft zu nennen.

Das Festjahr endet mit einer großen Traditionskirmes auf dem Festplatz am zweiten Septemberwochenende. Hat man sich die vergangenen Jahre auf den Samstag und Sonntag konzentriert, soll es nun wieder ein großes Festwochenende mit Frühschoppen und feierlichem Rahmenprogramm geben.

Die Vereine aus Münchholzhausen freuen sich schon jetzt auf den Besuch aller Freundinnen und Freunde von „Schlitz“.