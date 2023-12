Windkraft in Wetzlar – die ersten beiden Räder entstehen

Strom für ca. 9.000 Haushalte in Wetzlar

Eine spannende und informative Besichtigung der neu entstehenden Windkraftanlagen bei Blasbach erlebten Sabrina Zeaiter und Christopher Bursukis vom SPD-Ortsverein Hermannstein/Blasbach dank Vortrag und Führung über die Baustelle durch den Projektmanager der Firma Koehler Renewable Energy, Leonard Lehnhoff.

Über die provisorisch errichtete Schotterstrecke im Wald ging es vorbei an dem bereits 2012 in Be­trieb genommenen Hohensolm­ser Windpark auf Hermannstei­ner Gemarkung zu den Bauplät­zen der neuen Anlagen.Hier sorgen Spezialisten aus Deutschland und Europa dafür, dass die Komponenten fachge­recht und sicher montiert wer­den. Leonard Lehnhoff erläuterte neben Entwicklungen in Sachen Technik bei der Windkraft im Allgemeinen auch konkrete, den

Standort betreffende Sachverhalte wie die Wegführung und den ge­planten Rückbau der Baustellen. Der Anlagenkomplex generiert Leistungen, um den Bedarf von bis zu 9.000 Haushalten zu de­cken. Das entspricht nach gängi­ger Rechnung einer Versorgung von 18.000 Menschen in Wetzlar mit Strom.