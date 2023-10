Berufsschulstandort an Lahn und Dill gesichert

Zukünftig werden Friseurinnen und Friseure an der Käthe-­Kollwitz­-Schule in Wetzlar beschult, die Zer­spanerinnen und Zerspaner an der Werner­von-­Siemens­-Schule sowie die Auszubildenden aus dem Hotel­ und Gaststättenbereich (HOGA) an den Gewerblichen Schulen in Dil­lenburg.

Durch einen Kompromiss kann die Konzentration der Zerspanerin­nen und Zerspaner noch verhindert werden, wenn sich bis Ende Juni ge­nügend Auszubildende verpflichtend anmelden.

„Wir setzen mit der Änderung der Schulbezirkssatzung den schon vor einigen Jahren beschlossenen Schulentwicklungsplan um und sichern unser Ziel. Für jeden Ausbildungsbe­ruf soll es mindestens einen Standort im Lahn­Dill­Kreis geben.

Klar ist: Sobald ein Beruf aus unse­rem Kreis erstmal weg ist, wird es schwierig, diesen wieder zurückzu­bekommen.

Nach intensiven Beratungen mit den Schulleitungen aller betroffenen Schulen ist es uns gelungen einen für manche schmerzhaften, aber not­wendigen Kompromiss zu vollzie­hen, mit dem alle Schulen gut leben können und der Berufsschulstand­ort im Lahn­Dill­Kreis nachhaltig gesichert werden kann.“, bekräftigt der stellvertretende Fraktionsvor­sitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Jan Moritz Böcher.