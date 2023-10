Stadthaus am Dom wird Geschichte – Domhöfe entstehen

Nach circa neun Monaten ist von dem alten Stadthaus nichts mehr zu sehen

Seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten wurde – zunächst in der Eigentümerversammlung der Wohnungseigentümergemeinschaft des Stadthauses am Dom – in der Stadtpolitik engagiert über den Sanierungsstau des Stadthauses, an dem sich in Wetzlar schon immer die Geister gestritten haben, diskutiert.