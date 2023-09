Liebe Wetzlarerinnen und Wetzlarer, liebe Freundinnen und Freunde der SPD

Für mich bedeutet das in erster Linie, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. In Hessen ist es leider noch immer so, dass der Geldbeutel der Eltern darüber entscheidet, wie erfolgreich der Sohn oder die Tochter in der Schule ist. Das muss endlich aufhören. Deshalb will ich die Prioritäten anders setzen: Vorfahrt für Bildung. Wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Erzieherinnen und Erzieher. Nur so wird es uns gelingen, dass alle Kinder ihre Talente entfalten können.

Unsere Wirtschaft in Hessen ist stark. Aber wir müssen mehr dafür tun, dass Hessen auch in fünf, zehn, zwanzig Jahren erfolgreich ist. Da tut die Landesregierung viel zu wenig. Überall im Land fehlen Handwerkerinnen und Handwerker, Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte. Wir brauchen die besten Kräfte für Hessen. Das klappt nur mit guten Löhnen, von denen man überall in Hessen gut leben kann. Dafür will ich deutlich mehr tun. Denn nur so bleibt Hessen ein starker Industriestandort und ein starker Dienstleistungsstandort.

Wenn es um unsere Gesundheit geht, darf nicht der Profit im Mittelpunkt stehen, sondern wir als Patientinnen und Patienten und die Beschäftigten. Wir müssen Anreize dafür schaffen, dass Ärztinnen und Ärzte sich auch im ländlichen Raum ansiedeln. Denn es kommt darauf an, dass wir überall in Hessen gut medizinisch versorgt sind.

Hessen ist meine Heimat und mein Herzensland. Drei Jahrzehnte habe ich in Hessen Politik gemacht. Jetzt will ich Ihre erste Ministerpräsidentin werden. Hessen soll gerechter, moderner und nachhaltiger werden – dafür trete ich an. Ich würde mich freuen, Sie für diesen Weg gewinnen zu können.

Ihre Nancy Faeser