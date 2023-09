10 Gründe für die SPD - Landtagswahl am 8. Oktober

Seit über zwei Jahrzehnten regiert die CDU in Hessen. Zwei Jahrzehnte in denen der Wandel verschlafen wurde und die Menschen zu selten im Mittelpunkt der Politik standen.

Die SPD tritt an, um allen Menschen ein sicheres und gutes Leben zu ermöglichen.

Alle merken es aktuell: Überall fehlen helfende Hände und Talente – in Handwerksbetrieben, in Pflegeheimen, in der Schule oder in Kindergärten.