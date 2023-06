Stadt unterstützt die Altstadt

Mit den im Beschluss genannten Maßnahmen unterstützt die Stadt Wetzlar die Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften in der Altstadt sowie die Einzelhändler und Freiberufler bei der Bewältigung der an sie in diesem Zusammenhang gestellten Herausforderungen. Durch den befristeten Verzicht auf Straßenreinigungsgebühren und Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse für „Kundenstopper“ werden Mieterinnen und Mieter von Wohnungen und/oder Geschäftsräumen finanziell entlastet.

Die erforderlichen Haushaltsmittel sollen nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Nachtragshaushaltsplan 2023 und in den Haushaltsplänen 2024 und 2025 bereitgestellt werden.