Fraktion vor Ort mit Lothar Binding

Der Finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lothar Binding - vielen bekannt durch seine Erklärungen mit Zollstock - erklärte in der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar das deutsche Steuersystem. Und wie alles zusammenhängt.

"Der größte Lügner ist der Durchschnitt, denn er versteckt die Armut!" sagte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding in seinem Vortrag vergangene Woche in der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar. Über 50 Gäste waren auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Dagmar Schmidt gekommen, um über Gerechtigkeit im deutschen Steuersystem und Sinn und Zweck von Steuern zu sprechen.

Anfangs teilte Lothar Binding das Publikum in fiktive Einkommensgruppen ein. So verdiente die eine Hälfte des Raumes zehn Euro, die andere Hälfte 100 Euro und lediglich 4 anwesende Personen 1000 Euro pro Tag. Aus dieser Veranschaulichung wurden die verschiedenen Perspektiven innerhalb der Gesellschaft auf das eigene Einkommen und die eigene Steuerlast ersichtlich. Anhand seines berühmten Zollstocks machte Lothar Binding vor allem die Einkommensunterschiede in Deutschland deutlich. Während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Durchschnitt 4 cm verdienen, verdienen Managerinnen und Manager die ganze Länge des Zollstocks: 2 Meter. In der weiteren Diskussion ging es vor allem um die Besteuerung von Konzernen und die kriminellen Cum-Ex Geschäfte, welche dem deutschen Steuersystem massiv geschadet haben.

Dagmar Schmidt hob am Ende der Veranstaltung die Abschaffung des Solidaritätszuschlages für über 90 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hervor. "Damit entlasten wir vor allem die kleinen und mittleren Einkommen. Gleichzeitig leisten diejenigen, die es sich leisten können weiterhin einen Beitrag für die Gesellschaft. Das stärkt vor allem den Zusammenhalt!" Lothar Binding ergänzte: "Nur für die reichsten 3,5 Prozent bleibt der Soli vollumfänglich erhalten. Durch diese sozialdemokratische Politik entlasten wir vor allem den Mittelstand!".

Bilder und Text: www.dagmarschmidt.de