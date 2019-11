Blätterwaldaktion der SPD Wetzlar

Der Wald ist wesentlich für unser Klima, aber auch für den Wasserhaushalt. Nach einem dramatischen Sommer 2018 und dem heißen Sommer 2019, gibt es in unserer schönen Waldumgebung erhebliche Auswirkungen.

So hat die Hitze ihre Wirkung getan und auch der Borkenkäfer hat auf großen Flächen für Schaden gesorgt.

Die SPD läd ein, sich an einer Aktion Blätterwald zu beteiligen. Es können Bäume selbst gepflanzt werden, aber auch ein Beitrag zur Pflanzaktion gegeben werden.

Der Pflanztermin steht fest:

Am Samstag den 16.11.2019 werden wir uns um 12.30 am SPD-Haus treffen, der Beginn vor Ort ist im Wetzlarer Stadtwald, am Ende des Laufdorfer Weges um 13 Uhr. Von der fachlichen Seite werden wir von einem Förster und Mitarbeitenden unterstützt und angeleitet werden.

WO?

Im Wetzlarer Stadtwald, am Ende des Laufdorfer Weges

Was?

Es werden standortgerechte Bäume gepflanzt, vorgesehen sind Traubeneichen und Buchen und auch einige Kirschbäume.

Für die entstehenden Kosten freuen wir uns über Spenden in individuell gewünschter Höhe. Die Kosten für einen Baum samt Pflanzschutz betragen 5 Euro.

Spendenkonto: Sparkasse Wetzlar DE79 5155 0035 0013 0008 80

Warum?

Mit jedem neu gepflanzten Baum wird ein Beitrag zum Klimaschutz möglich und wirkt sich positiv aus.

Wir von der Wetzlarer SPD und auch den Jusos Wetzlar laden Sie herzlich ein, sich aktiv zu beteiligen und gerne auch mit zum Pflanztermin zu gehen.