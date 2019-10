20. November: Fraktion vor Ort in Wetzlar

Am 20. November können Sie in Wetzlar mit Vertretern der SPD-Bundestagsfraktion über ein spannendes Thema diskutieren: "Armer Staat – Reicher Staat? Von Steuergerechtigkeit, Steuerhinterziehung und Verteilungsgerechtigkeit." Kommen Sie am 20. November in die Phantastische Bibliothek, Turmstr. 20, 35578 Wetzlar. Los geht es um 18:30 Uhr.