Jugendliche diskutieren über Politik

Bei ihren Kinder- und Jugendsprechstunden oder bei Schulbesuchen stelle sie immer wieder fest, dass die Zeit nicht reicht: „Mir werden viele Fragen gestellt. Wir tauschen uns aus. Es wird diskutiert. Jugendliche und junge Erwachsene haben ein starkes Interesse an Politik!“. Mit dem Format Pizza+Politik wolle sie ihnen den zeitlichen Rahmen bieten, sich mit einer Bundestagsabgeordneten und Gleichgesinnten auszutauschen.

Am vergangenen Mittwoch hatte sie wieder zu Pizza und lockerem Austausch in das August-Bebel-Haus (Parteihaus der SPD) in Wetzlar geladen. Ein wichtiges Thema des Abends: der Klimaschutz. Ein Dauerbrenner, der bereits im Rahmen der ersten Pizza+Politik-Veranstaltung angesprochen wurde. Für Dagmar Schmidt und die Anwesenden ist klar: Klimaschutz geht nur mit einem nahen und umweltfreundlichen Öffentlichen Personennahverkehr. „Wenn abends keine Busse mehr fahren, geht’s nicht ohne ein Auto.“, stellte Nicolas Burk, Mitglied der Naturfreunde Wetzlar, fest. Die nächste Pizza+Politik Veranstaltung wird Anfang 2020 stattfinden. Der genaue Termin wird rechtzeitig mitgeteilt.