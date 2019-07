Mit Dagmar Schmidt zu Hause unterwegs

Worauf bei der Herstellung von Glocken zu achten ist und wie unterschiedlich diese klingen, lernten die Besucherinnen und Besucher der Glockenwelt auf der Burg Greifenstein am Samstag, den 06. Juli. Mit Blick über den Westerwald erfuhren sie auch vom tragischen Schicksal der Pfarrersfrau, die im mittelalterlichen Greifenstein als Hexe beschuldigt und verurteilt wurde. Oder von dem US-amerikanischen Panzer, der in der Burgruine nach dem zweiten Weltkrieg einstürzte. Bei den anschließenden Getränken in Gittis Berghütte tauschten sie sich über das gelernte und aktuelle politische Ereignisse aus.

Die nächste Station führte die studierte Historikerin Dagmar Schmidt und ihre Gäste eine Woche später in ihren Betreuungswahlkreis Gießen. Unter fundierter Leitung des Historikers Dr. Stefan Brenne erkundete die Gruppe die Überreste des Limes und lernte viel über die römische Zeit in unserer Region. Am Fuß des rekonstruierten Wachturms wurde die Gruppe von der SPD Pohlheim mit einem Picknick begrüßt. Zum Abschluss bedankte sich Dagmar Schmidt bei allen Beteiligten und lud erneut zum nächsten Urlaub ein: Fußballgolf in Breitscheid am 23. August 2019 um 16:00. Wer Interesse habe, könne sich per E-Mail (dagmar.schmidt@bundestag.de) oder Telefon (06441 209 25 22) in ihrem Büro anmelden.