Lina-Muders-Preis: Jetzt Vorschläge machen

Die Wetzlarer SPD lobt nun zum elften Mal den Lina-Muders-Preis aus. Mit diesem Preis will die Wetzlarer SPD besondere Akte des bürgerschaftlichen Engagement und der Zivilcourage würdigen. Anträge nimmt der Stadtverband der Wetzlarer SPD in seiner Geschäftsstelle in der Bergstraße 60, 35578 Wetzlar, bis zum 01. Januar 2020 entgegen. Bewerben können sich Einzelpersonen, Schulklassen, Kirchengemeinden, Vereine und sonstige Initiativen.