Urlaub in der Heimat mit Dagmar Schmidt

Nachdem unsere heimische Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt am vergangenen Wochenende in Greifenstein war, gibt es noch zwei weitere Termine unter dem Motto "Urlaub in der Heimat." Schmidt lädt Interessierte dazu herzlich ein: "Bei den Ausflügen können wir nicht nur die Region, sondern einander ein bisschen besser kennen lernen und miteinander ins Gespräch kommen."

Zur besseren Vorbereitung der Termine wird um Anmeldung unter dagmar.schmidt@bundestag.de oder telefonisch unter 06441 - 209 25 22 gebeten.

Urlaub in der Heimat: Fußballgolf in Breitscheid (Freitag, 12. Juli 2019; 16:00)

In den 1980er Jahren in Schweden entwickelt, ist Fußballgolf genau das, wonach es klingt: eine Kombination aus Fußball und Golf. Uns erwarten zwölf Bahnen mit den unterschiedlichsten Hindernissen. In zwei Teams treten wir gegeneinander an und versuchen mit dem Fuß als „Schläger“ den Fußball mit so wenigen „Schlägen“ wie möglich einzulochen.

Treffpunkt: Fußballgolfanlage, Auf der Hub 6, 35767 Breitscheid / Kosten: 5,00 € pro Person

Urlaub in der Heimat: Wandern am Limes in Pohlheim (Sonntag, 14. Juli 2019; 10:00)

Das Kolosseum, die Porta Nigra, die Pont du Gard: die Römer haben in ganz Europa Spuren hinterlassen. So auch in unserer Region. Die Überreste des Limes kann man nicht nur in der Saalburg bewundern, sondern auch bei uns. Zusammen mit einem fachkundigen Limesführer wandern wir vom Kleinkastell zum rekonstruierten Limesturm, wo uns ein Picknick erwartet.

Treffpunkt: Kleinkastell, „Holzheimer Urwald“, Parkplatz, 35415 Pohlheim