Pizza und Politik ein Erfolg

Ganz nach dem Motto „Ich bringe die Pizza mit, Ihr die Themen.“ saß die ehemalige Vorsitzende der südhessischen Jusos am 27. März 2019 im August-Bebel-Haus (SPD-Parteihaus) in Wetzlar mit über 20 Jugendlichen aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis bei Pizza und Getränken zusammen. Und unterhielt sich mit ihnen über das europäische Urheberrecht, über Digitalisierung in der Schule, über den öffentlichen Personennahverkehr und über den Klimaschutz.

Mit ihrem Engagement im Rahmen von Fridays for Future hätten die Schülerinnen und Schüler das Thema Klimaschutz in Berlin auf die Tagesordnung gebracht. „Jetzt liegt es an uns Abgeordneten und an den Regierungen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen!“ hob die Bundestagsabgeordnete hervor.

Zum Ende des Abends verteilte sie die Einladungen für die nächste Runde: am 12.06.2019 um 18:00 lädt sie erneut zu Pizza+Politik im August-Bebel-Haus ein. Eingeladen sind Jugendliche und junge Erwachsene unter 25, die sich für Politik interessieren und sich mit der Bundestagsabgeordneten austauschen möchten.