Rundgang: Büblingshausen heute und gestern

(bis gegen 18 Uhr), an der Ecke Unter dem Nußbaum/Frankfurterstraße, in Büblingshausen.

Der Ortsverein der SPD Wetzlar lädt ein zu einer Ortsbegehung im Stadtteil Büblingshausen ein. Wir treffen uns am Samstag, den 6.4.2019 um 16 Uhr

Zunächst werden wir im ersten Teil an dem wenig bekannten Stolperstein von Elisabeth Debus einen Stop einlegen. Die Stadtführerin Andrea Neidschwander, der die Stolpersteine in Wetzlar besonders am Herzen liegen, wird uns den Hintergrund erläutern und beleuchten.

Anschließend werden wir uns im zweiten Teil gemeinsam auf einen in dialogischer Form begleitenden Rundgang im Stadtteil begeben. Hier sollen auch die Spuren der Menschen aus der Ukraine in den Blick genommen werden. Abschießend ist geplant, auf den Ukrainischen Friedhof zu gehen.

Interessierte sind herzlich eingeladen.