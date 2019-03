Arbeitsplätze für 120 psychisch Erkrankte

Vor der Besichtigung der verschiedenen Werkstätten wurden die SPD-Mitglieder umfassend informiert durch Benjamin Roth. Die Stephanus Werkstatt ist eine anerkannte Werkstatt nach § 219

SGB IX, sie bietet berufliche Rehabilitation und (Wieder-) Eingliederung psychisch erkrankter Menschen, sie zertifiziert nach DIN-ISO 9001:2015 und AZAV. Kostenträger ist die Agentur für Arbeit, der Rentenversicherungsträger und LWV Hessen.

Aktuell sind in Wetzlar 120 Plätze belegt, es werden die Arbeitsbereiche Montage, Bürodienstleistungen, Druckerei und Hauswirtschaft angeboten. Zusätzlich bietet die Diakonie Lahn Dill 30 Arbeitsplätze in Weilburg an, in den Bereichen Montage, Digitaldruck und Textildruck.

Ziele der Stephanus Werkstatt

Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen, die nicht, oder noch nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können.

(Wieder-) Erlangung beruflicher Fähigkeiten und persönlicher Fertigkeiten.

Stabilisierung und Tagesstruktur.

Entwicklung einer beruflichen Perspektive.

Erhaltung der Werkstattfähigkeit.

(Re-) Integration auf den Arbeitsmarkt.

Werkstätten sind keine Sondersysteme, sondern Teil der Arbeitswelt. Sie tragen ihren Teil zu einer inklusiven Arbeitswelt bei. Inklusion ist kein einseitiger Prozess, sondern setzt auch immer die Bereitschaft voraus, dass Betriebe, Verbände und Unternehmen Menschen Chancen geben zur Erwerbstätigkeit. Arbeit hat für alle Menschen nicht nur einen wirtschaftlichen Aspekt, sondern hat immer auch soziale und kulturelle Auswirkungen. Bei der Besichtigung konnten sich die Fraktionsmitglieder von der angenehmen Atmosphäre in der Werkstatt überzeugen. Die Wäscherei

steht sowohl Mitarbeitern sowie Kunden von außen offen. Die Stephanus Werkstatt bietet Catering

für kleinere betriebliche oder private Anlässe an. Besonderes Interesse fand die Annahme von

Büchern und Medienspenden für den Amazon-Marketplace-Shop „Abstauber“ oder die Vernichtung

von Aktenmaterial sowie die vielseitigen Angebote der Druckerei.

Es werden z.B. Visitenkarten, Flyer, Broschüren, Plakate, Spiral- und Buchbindung angeboten.

In Weilburg werden sogar Werbe – und KFZ- Beschriftungen, sowie Sublimationsdruck auf Textilien,

Tassen, usw. angeboten.

Sandra Ihne-Köneke bedankte sich zum Abschluss des Besuchs bei Mathias Rau und Benjamin

Roth, dass die SPD Fraktion sich von der professionellen und engagierten Arbeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überzeugen konnte. Die Bedeutsamkeit für die Stadtgesellschaft und die

Menschen, die die Angebote der Stephanus Werkstatt nutzen, sind absolut hoch.