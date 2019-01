Innovation verdient Aufmerksamkeit

Die heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt ruft zur Teilnahme am Innovationswettbewerb auf.

Unter dem Motto „digitalisieren. revolutionieren. motivieren. Ideen für Bildung und Arbeit in Deutschland und Europa“ werden 10 innovative Projekte gesucht, die Lösungen anbieten, die Deutschland in die Zukunft führen, in Europa wirken können oder erst durch Europa ermöglicht werden.

SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt unterstützt den Innovationswettbewerb und ruft zur Teilnahme auf: „Kluge Ideen verdienen Aufmerksamkeit. Die Initiative bietet mit ihrem Wettbewerb genau das. Ob Gründerin oder traditionsreiches Unternehmen, Kultureinrichtung oder kirchliche Initiative, Genossenschaft oder Verein – bewerben kann sich, wer etwas bewegen möchte.“. Allerdings ist etwas Eile geboten, denn die Bewerbungsfrist endet bereits am 12. Februar 2019.

Alle Infos zum Wettbewerb stehen auf www.land-der-ideen.de.