Stimmen für einen fairen Handel

Ihre Partei setze sich schon länger für eine nationale Umsetzung der entsprechenden UN-Richtlinien (Richtlinien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen) ein. Denn die verantwortungsvolle Gestaltung einer nachhaltigen und erfolgreichen Weltwirtschaft sei für ein Land wie Deutschland, das so stark vom internationalen Handel abhängig ist, sehr wichtig.

„Die Listen sind jetzt in den richtigen Händen.“ erklärte Dagmar Schmidt, als sie die Unterschriftensammlung an ihre Fraktionskollegin Dr. Bärbel Kofler überreicht. Die Bundesbeauftragte für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe ist zuständig für die Mitgestaltung der Menschenrechtspolitik in den auswärtigen Beziehungen und nahm die Unterschriften dankend entgegen.

____

Weitere Informationen: http://www.dagmarschmidt.de/mensch-macht-handel-fair/

Foto: Dagmar Schmidt, MdB und Dr. Bärbel Kofler, MdB bei der Unterschriftenübergabe.