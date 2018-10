Der internationale Bund (IB) in Wetzlar bietet unter anderem Integrationskurse, Alphabetisierungskurse und berufsvorbereitende Kurse für Frauen an. SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt informierte sich gemeinsam mit der SPD-Landtagskandidatin Cirsten Kunz über das Kursangebot und sprach mit geflüchteten Frauen über deren Probleme und Herausforderungen.

Besonders wichtig ist den Organisatorinnen, dass die Integrationskurse in Verbindung mit einer Kinderbetreuung angeboten werden, da nur so allen Frauen die Teilhabe an dem Kursangebot ermöglicht werden kann.

Im Gespräch interessierten sich die Teilnehmerinnen des Integrationskurses sowohl für das Parteiensystem und die aktuelle Politik in Deutschland, als auch für konkrete Fragen, die ihr eigenes Leben betreffen. Vor allem in den Bereichen der Mobilität und dem Mangel an bezahlbaren Wohnraum gab es viele Fragen. So ist es gerade für Teilnehmerinnen, die nicht direkt in Wetzlar wohnen, schwierig zu den Kursen zu gelangen. "Es kann nicht sein, dass die Integration an der fehlenden Infrastruktur im ländlichen Raum und am fehlenden Mobilitätskonzept des Landes Hessen scheitert.", stellte Cirsten Kunz fest.

Dagmar Schmidt appellierte an die Geduld der Frauen. Viele Probleme könnten nicht von jetzt auf gleich gelöst werden. "In Zukunft wird es einen großen Bedarf an Fachkräften geben. Wir brauchen Sie!", wandte sich Dagmar Schmidt an die anwesenden Frauen. Darunter ausgebildete Dolmetscherinnen, Lehrerinnen oder Schneiderinnen. Von Busfahrerin bis zum Pflegeberuf reichen die unterschiedlichsten Wünsche für ihre Zukunft. Daher sei es überaus wichtig, dass gerade allen, die sich integrieren wollen, nicht noch Steine in den Weg gelegt werden. Zum Abschluss des Gespräches konnten alle gemeinsam Spezialitäten aus den Herkunftsländern der Geflüchteten genießen.