Cirsten Kunz zur Nachtschicht bei der Polizei

Die Aßlarerin Kunz tritt als Direktkandidatin der SPD für den südlichen Lahn-Dill-Kreis an und besuchte bereits in der Vergangenheit als Kreistagsmitglied die Wetzlarer Polizeistation. „Ich habe großen Respekt vor Ihrer Arbeit - jetzt noch mehr.“ stellte sie fest, nachdem sie in der Nacht nicht nur den Umgang der beiden Polizisten mit Alkohol- und Drogendelikten, sondern auch eine Abschiebung erlebte.

Während die zwei Polizeikräfte nach einer Hausdurchsuchung mit Personalienfeststellung auf der Polizeistation einen Bericht schrieben, wurde Kunz durch die Polizeistation geführt und erfuhr Interessantes über den Aufbau der Station und die Arbeit der Polizei.

Nach ihrer Nachtschicht ist Kunz überzeugt: „Sicherheit schafft man nicht durch neue Gesetze, sondern mit Polizistinnen und Polizisten, die ausgeruht und zufrieden ihren Job machen. Dazu zählt auch, dass sie nicht tausende Überstunden machen müssen.“ Nach der Wahl am 28. Oktober will die SPD jede Polizeidienststelle in Hessen mit einem weiteren Einsatzwagen plus Besatzung rund um die Uhr ausstatten.