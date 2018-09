SPD-Delegation bei StudiumPlus

Begleitet wurden sie von Herrn Dr. Jens Zimmermann, der seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundesstages und auch Digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ist.

Besonders beeindruckt waren die Gäste vom Umgang mit dem Thema der Digitalisierung, sowohl in Praxisphasen und Berufswelt, als auch im Hinblick auf die Veränderungen in der Bildungslandschaft und insbesondere in Hochschulen.

Zimmermann zeigte sich beeindruckt vom vielfältigen Angebot von StudiumPlus. Er lobte das Engagement von Hochschule und Wirtschaft, gemeinsam ein exzellentes Studienprogramm, insbesondere mit dem Fokus auf Softwaretechnologie, IT und Digitalisierung, anzubieten. In der Bildungslandschaft bräuchte es bewusste Entscheidungen für die Digitalisierung. „Wir müssen uns auf den Weg machen“ sagte er und verwies auf die Dringlichkeit, junge Menschen am Puls der Zeit auszubilden. Immer mehr von ihnen wollten keine klassische Ausbildung absolvieren, sondern strebten vermehrt einen akademischen Abschluss an. Hierfür sei StudiumPlus ein perfektes Angebot, um in Theorie und Praxis gut ausgebildete Arbeitskräfte an die Unternehmen zu binden.

Prof. Dr. Harald Danne, der Leitende Direktor von StudiumPlus, bedankte sich für das Interesse. „Wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns nach Wetzlar gekommen sind, um sich persönlich über StudiumPlus zu informieren. Mit unserem deutschlandweit einzigartigen dualen Studienmodell können wir flexibel auf den spezifischen Fachkräftebedarf der regionalen Unternehmen reagieren und sehr schnell neue Studiengänge und Fachrichtungen anbieten - passgenau abgestimmt auf die digitale Arbeitswelt von morgen“.

Dass das Thema Digitalisierung zukünftig die Arbeits- und Bildungslandschaft bestimmen wird, ist sich auch Norbert Müller, der Vorstandsvorsitzende des CCD, dem Verein in dem sich die Partnerunternehmen von StudiumPlus zusammengeschlossen haben, sicher: „Die Zukunft der Arbeitswelt wird komplexer, vielseitiger und agiler“, erklärte er – doch das sei kein Grund, Angst vor der Zukunft zu haben. Gefragt seien Menschen, die als Team und mit Kreativität an die neuen Herausforderungen der Arbeitswelt heran gingen. Bei StudiumPlus würden die jungen Menschen hierzu hervorragend ausgebildet. „Im Bereich Digitale Transformation sind wir seit 2013 aktiv – z.B. mit einer wiederkehrenden Vortragsreihe und dem „Smart Teaching Workshop“. Inzwischen widmen wir uns dem Thema auf ganz breiter Ebene.“

Bei StudiumPlus, das in Wetzlar im Jahr 2001 mit 31 Studierenden an den Start ging, werden im kommenden Wintersemester über 1.400 junge Menschen studieren und hierbei von den über 800 Unternehmen, die sich im CompetenceCenter Duale Hochschulstudien – StudiumPlus e.V. zusammengeschlossen haben, unterstützt. Dies freut den Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar, Manfred Wagner, der sich auch im Vorstand des CCD engagiert. „Für die Region und auch darüber hinaus ist das Duale Studienangebot von StudiumPlus eine Erfolgsgeschichte“, so Wagner. Das Konzept sei die richtige Antwort auf die Frage, wie man Beschäftigungssicherung für die Mittelhessen betreiben könne.

Bild: Zu Gast bei StudiumPlus: Cirsten Kunz (5.v.l.) in Begleitung von Dr. Jens Zimmermann (6.v.l). Begrüßt wurden Sie vom Norbert Müller (1.v.l.) und Prof. Dr. Harald Danne (1.v.r.).