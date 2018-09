SPD besucht Haus der Jugend

Wieder einmal besuchte eine Delegation der SPD, darunter einige Stadtverordnete und der neue Juso-Vorsitzende Julian Stroh, das Wetzlarer Haus der Jugend in der Altstadt. In einem informativen Gespräch mit dem langjährigen Leiter, Ulrich Bender, konnten sich die Gäste von der großen Bedeutung der Einrichtung für die Wetzlarer Kinder und Jugendlichen überzeugen.

Der Einzugsbereich des Jugendzentrums umfasst natürlich Altstadt und Innenstadtbereich, reicht aber auch bis nach Dalheim, in die Wohnstadt und in den Stadtteil Garbenheim. Von überall dort kommen junge Menschen regelmäßig in die Hauser Gasse. Im Durchschnitt kommen täglich 30 bis 55 Kinder und Jugendlich ins Haus der Jugend, an manchen Tagen sind es aber auch mal weit über 70.

Die jüngsten Gäste sind erst 5 Jahre, die älteren Jugendlichen 15 / 16 Jahre alt. Viele sind Stammgäste, kommen mehrfach in der Woche. Andere kommen gezielt zu den spezielleren Gruppenangeboten im musischen und kreativen Bereich oder zu geschlechtsspezifischen Angeboten. Das Haus der Jugend beteiligt sich selbstverständlich seit Jahren auch am Ferienprogramm der Stadt und nimmt an Fußballturnieren teil. Doch der Schwerpunkt des HdJ liegt weiterhin auf dem zwanglosen und entspannten Freizeitangebot, einfach Gleichaltrige zu treffen, Zeit miteinander zu verbringen und das eine oder andere Neue auszuprobieren.

Das Mitarbeiterteam und die jungen Gäste freuen sich über die Planungen der Stadt, das HdJ demnächst von Grund auf zu sanieren. Damit ist entschieden, dass der Standort und das alte Haus mit der langen Geschichte und seinem besonderen Charme auch den zukünftigen Kindern und Jugendlichen erhalten bleiben wird.