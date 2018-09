OB Wagner für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Den politischen Frühschoppen mit Landrat Wolfgang Schuster in diesem Jahre nutzten die Naunheimer Genossinnen und Genossen, ihr prominentestes Mitglied, Oberbürgermeister Manfred Wagner, für 40 Jahre Zugehörigkeit zu ehren. Manfred Wagner war im Mai 1978 im Alter von 18 Jahren in die SPD eingetreten.

Bundespolitisch war es damals die Zeit von Bundeskanzler Helmut Schmidt und der Bedrohung durch die RAF. Kommunalpolitisch war die Stadt Lahn das große Thema, jenes von Bürgerinnen und Bürgern überwiegend ungeliebte Gebilde, welches ja nur rund zweieinhalb Jahre Bestand hatte. Die SPD war in den Kommunalwahlen 1977 bereits dafür abgestraft worden. Es war eine Zeit, in der es die SPD nicht leicht hatte und die Menschen mit der SPD ebenso wenig.

Dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, ist Manfred Wagner SPD-Mitglied geworden, ein Schritt, der getragen war von politischer Überzeugung und dem Willen, mitzugestalten. Mitzugestalten vor allem in seinem direkten Umfeld, in den kommunalen Fragestellungen, die doch in besonderem Maße den Alltag der Menschen betreffen. So wurde er bereits ein Jahr später, nach Auflösung der Stadt Lahn, im Oktober 1979 in den 1. Naunheimer Ortsbeirat gewählt. 1985 wurde Manfred Wagner, als Fritz Petry in den Magistrat gewählt wurde, dessen Nachfolger als Naunheimer Ortsvorsteher, eine Funktion, die er über 26 Jahre ausfüllte.

In dieser Zeit ist er außerdem von 2001 bis 2011 Stadtverordneter gewesen, bevor er dann zum 1. September 2011 zum Bürgermeister und Sozialdezernenten gewählt wurde.

Seit November 2015 ist Manfred Wagner direkt gewählter Oberbürgermeister Wetzlars. Ortsvereinsvorsitzende Andrea Volk betonte in ihrer Laudatio, dass Manfred Wagner in all seinen bisherigen und aktuellen Funktionen immer dafür angetreten ist, eindeutige sozialdemokratische Politik zu vertreten und umzusetzen, -im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger, aber eben mit klarer sozialdemokratischer Orientierung.

Seine klare Haltung, basierend auf den Grundwerten der SPD, war und ist in den vielen Jahren seiner kommunalpolitischen Tätigkeit immer erkennbar gewesen, auch und gerade in Zeiten, in denen dafür nicht nur allgemeine Zustimmung zu erwarten war.

Dem Dank des Naunheimer Ortsvereins für sein überaus großes Engagement in den 40 Jahren seiner Mitgliedschaft und den herzlichen Glückwünschen zu diesem Jubiläum schloss sich Landrat Wolfgang Schuster gerne an und nahm die Ehrung gemeinsam mit Andrea Volk vor.